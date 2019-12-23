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«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Вальтера

«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Вальтера
Футбол / Германия 0

«Штутгарт» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Тима Вальтера. Причиной расторжения контракта с 44-летним специалистом стало невыполнение тренером задачи по развитию команды.

«Я получал удовольствие от работы в «Штутгарте». За несколько последних месяцев я всей душой прикипел к этой команде. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», — отметил Вальтер.

«Штутгарт» набрал в 18 матчах 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является «Арминия» (34).

Ранее Вальтер работал с молодёжными командами мюнхенской «Баварии» и «Карлсруэ», а также возглавлял «Хольштайн». Контракт специалиста со «Штутгартом» был рассчитан до конца сезона-2020/21.

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