Тебас переизбран на пост президента Ла Лиги

Хавьер Тебас переизбран на должность президента Ла Лиги — высшего дивизиона чемпионата Испании, сообщается на официальном сайте турнира.



Тебас являлся единственным кандидатом на пост главы Ла Лиги, выборы прошли на безальтернативной основе. Таким образом, Тебас был избран президентом лиги на следующие четыре года без необходимости проведения внеочередной Генеральной Ассамблеи.



Тебас занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года. 2 декабря текущего года 57-летний функционер объявил об отставке с данной должности с целью переизбираться на новый срок. После этого Тебас был назначен временным руководителем турнира.

Лидером испанской Примеры на данный момент является «Барселона», набравшая 39 очков в 18 матчах турнира.