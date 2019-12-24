ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Бахрейна на 10 матчей за жест «узкие глаза»

ФИФА серьезно наказала защитника национальной команды Бахрейна Сайеда Бакера за расистское поведение в квалификационном матче ЧМ-2022 с Гонконгом, сообщает The Sun.

После того, как команды покидали поле, Бакер посмотрел в сторону болельщиков Гонконка и показал жест «узкие глаза». Инцидент был зафиксирован камерами.

В итоге, ФИФА за проявление расизма дисквалифицировала футболиста на 10 матчей, а также наложила денежный штраф в размере € 27,6 тыс.

Сам матч между Бахрейном и Гонконком завершился со счётом 0:0.

На данный момент Бахрейн занимает второе место в группе C, набрав 9 очков. Гонконг в свою очередь с 5-ю очками располагается на четвёртом месте.

С положением команд в отборочных группах ЧМ-2022 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.