Кришито: считаю, что «Зенит» заслужил выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит» рассказал, что продолжает следить за играми «сине-бело-голубых».
«То время, которое я провёл в «Зените», оставило много приятных воспоминаний. Я всегда слежу за командой. Считаю, что в Лиге чемпионов «Зенит» заслужил выйти в плей-офф, однако, поражение от «Бенфики» испортило мечты. В чемпионате России «Зенит» близок к седьмому титулу и я доволен этим. Я всегда слежу за РПЛ и болею за «Зенит». Если они смогут во второй раз подряд выиграть чемпионат России, то для них может открыться победный цикл. Я провёл прекрасное время в России и считаю это фантастическим опытом, но больше не вернусь, поскольку хочу остаться в Италии до конца карьеры», — приводит слова Кришито ITASportPress.
В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в своей группе, набрав 7 очков.
Напомним, 32-летний Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год, а затем вернулся в «Дженоа».
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