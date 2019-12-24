Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался ему, как тяжело забивать в итальянском чемпионате.

«Криштиану после недавнего матча признался мне, что с точки зрения игры в обороне это самый сложный чемпионат вообще в мире. Он сказал, что забивал голы везде, но в Серии А это делать сложнее всего. И раз уж Криштиану говорит такие вещи, то это действительно должно быть сложно», — приводит слова Лукаку New York Times.

Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Италии. Португальский нападающий забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Стоит отметить, что это худший показатель 34-летнего форварда за последние 10 лет.