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«С другой планеты». Оуэн сравнил Погба с Зиданом и Джеррардом

«С другой планеты». Оуэн сравнил Погба с Зиданом и Джеррардом
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился мнением о полузащитнике манчестерской команды Поле Погба.

«Такое ощущение, что «Манчестер Юнайтед» взял Погба с другой планеты. Он играет в совершенно другую игру. Поль находится на ином уровне. На протяжении своей карьеры мне доводилось играть с такими футболистами, как Джеррард, Гиггз, Скоулз, Зидан. Это игроки такого типа, что, как только вы о чём-то задумываетесь, они уже это сделали. Эти парни превосходят любого другого игрока на поле. Погба может видеть такие вещи, которые вы не замечаете», — приводит слова Оуэна Goal со ссылкой на Optus Sport.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.

Погба всё ещё хочет покинуть «МЮ», но «Реал» не планирует покупать его в январе
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