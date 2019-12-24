Пардью возглавил предпоследнюю команду Эредивизии. Он не тренировал более полутора лет

Английский специалист Алан Пардью, возглавлявший ряд команд английской Премьер-лиги и в последнее время пребывавший без работы, был назначен на пост главного тренера «АДО Ден Хааг», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с новым наставником нидерландского коллектива рассчитано до конца нынешнего сезона. Вместе с Пардью в клуб на должность его ассистента пришёл Крис Пауэлл.
Последним местом работы Пардью был «Вест Бромвич Альбион», из которого он был уволен в начале апреля 2018 года. За свою тренерскую карьеру, которая длится с 1999 года, Алан также возглавлял «Рединг», «Вест Хэм Юнайтед», «Чарльтон Атлетик», «Саутгемптон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
«Ден Хааг» после 18 туров занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание команды от 14-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в высшем дивизионе, составляет 5 очков.
- 24 декабря 2019
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
11:58
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:18
-
11:10
-
10:55
-
10:52
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
09:19
-
04:37
-
03:24
-
02:57