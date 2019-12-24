Пардью возглавил предпоследнюю команду Эредивизии. Он не тренировал более полутора лет

Английский специалист Алан Пардью, возглавлявший ряд команд английской Премьер-лиги и в последнее время пребывавший без работы, был назначен на пост главного тренера «АДО Ден Хааг», сообщается на официальном сайте клуба.



Соглашение с новым наставником нидерландского коллектива рассчитано до конца нынешнего сезона. Вместе с Пардью в клуб на должность его ассистента пришёл Крис Пауэлл.



Последним местом работы Пардью был «Вест Бромвич Альбион», из которого он был уволен в начале апреля 2018 года. За свою тренерскую карьеру, которая длится с 1999 года, Алан также возглавлял «Рединг», «Вест Хэм Юнайтед», «Чарльтон Атлетик», «Саутгемптон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас».



«Ден Хааг» после 18 туров занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание команды от 14-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в высшем дивизионе, составляет 5 очков.