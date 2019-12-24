Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года. Предыдущий контракт был подписан в июне этого года по схеме «1+1».
«Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе чёрно-белых!» — говорится в сообщении «Торпедо».
Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»
Фото: Официальный сайт ФК «Торпедо» (Москва)
До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года, находясь в статусе футболиста «армейцев». Последним турниром экс-защитника стал чемпионат мира, на котором он помог сборной России добраться до стадии 1/4 финала.
«Торпедо» после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 51 очком в активе.
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