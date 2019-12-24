Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.



Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года. Предыдущий контракт был подписан в июне этого года по схеме «1+1».



«Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе чёрно-белых!» — говорится в сообщении «Торпедо».

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» Фото: Официальный сайт ФК «Торпедо» (Москва)

До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года, находясь в статусе футболиста «армейцев». Последним турниром экс-защитника стал чемпионат мира, на котором он помог сборной России добраться до стадии 1/4 финала.



«Торпедо» после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 51 очком в активе.

