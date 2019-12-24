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Легионеры ЦСКА исполнили роли Деда Мороза и Снегурочки. Видео

Легионеры ЦСКА исполнили роли Деда Мороза и Снегурочки. Видео
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал предновогодний ролик с участием своих легионеров.

На видео дети собираются в комнате и начинают звать Деда Мороза и Снегурочку, в костюмах которых появляются полузащитник Лукас Сантос и защитник Седрик Гогуа соответственно. Бразилец и ивуариец поют песню из мультфильма «Ну, погоди!», после чего начинают водить с детьми хоровод вокруг ёлки. Затем на экране появляется слоган «В новом году играть будут все».

ЦСКА после 19 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, уступая «Зениту» (45), «Краснодару» (35) и «Ростову». При этом ростовчане опережают «армейцев» лишь по дополнительным показателям.

В первом матче после зимнего перерыва ЦСКА сыграет «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 1 марта.

Источник: ЦСКА отказался выкупать Сантоса у «Васко да Гама»
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