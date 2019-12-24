«Спартак» объявил об аренде Педро Роши во «Фламенго»
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Педро Роши во «Фламенго».
25-летний форвард присоединится к бразильскому клубу на правах аренды до конца 2020 года с опцией последующего выкупа. При этом «Фламенго» заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.
«Желаем нападающему успешно проявить себя в новой команде!» — говорится в сообщении «Спартака».
В этом году Роша выступал за «Крузейро» – тоже на правах аренды с опцией выкупа. В итоге команда вылетела из высшего дивизиона Бразилии, а клуб отказался выкупать контракт Педро.
Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн.
Педро Роша помог бразильскому гранду вылететь во вторую лигу. Впервые в истории
Бразилец пока так и не пришёл в себя после «Спартака».
- 24 декабря 2019
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