Глава РФС высказался о проблеме с фанатами и задержаниях перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о проблемах с фанатами и инцидентах в день матча «Зенит» – «Спартак» в начале месяца (1:0).



«Про болельщиков – произошли задержания, это правда. Но за такими комментариями надо обращаться в лигу. Мы передали право проведения соревнований в РПЛ. Нам бы хотелось видеть аншлаги на стадионах, праздничную атмосферу, рост просмотров. И у нас есть определённая динамика. Но вопросы взаимоотношения фанатов, правоохранительных органов – деятельность лиги. Но это не значит, что мы отстраняемся. Да, я не бью себя в грудь, говоря, что мы этим всем занимаемся. Но всё же мы занимаемся, это важный вопрос. Должен расти комфорт на стадионах, фанаты должны чувствовать себя защищёнными.



Что касается матча «Зенит» – «Спартак». Ушло определённое время, чтобы выяснить, почему произошли задержания. МВД не спешило со своими комментариями. У них была своя логика, она понятна. Если говорить по этим задержаниям, то они происходили на основе той информации, что в Петербурге планируются массовые драки, чуть ли 150 на 150 человек. Верю ли я в это? Я видел видео с изъятыми бинтами, масками, битами. Почему его не показали СМИ? Это вопрос. Его показали нам. Я не прокуратура, я рассказывают ту информацию, которой владею. И в данном случае правоохранительные органы обязаны реагировать.



Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые приехали в город не драться и пострадали. Может, они есть в клубе и в лиге, но я их не видел. Я готов биться за каждого болельщика, они важны для нашего футбола. И если есть какие-то нарушения, мы будем говорить с правоохранителными органами.



О задержании заводящего «Спартака» – формально у правооханительных органов были все основания. Но у всех большие вопросы, в том числе и у РФС, вызвала эта избирательность. Со стороны фанатов «Зенита» тоже были оскорбления, брань, но никого не задержали. И ещё по отношению к ним не использовали глушилки.



Мы все ходим на стадионы, видим, что нецензурные выражения присутствуют. МВД имеет право говорить, что клубы и лига недорабатывают. Здесь нужен диалог, клубы должны защищать болельщиков, мы будем помогать. Но нужны шаги и от фанатов. Одно из требований – нам нужна безопасность на трибунах, отсутствие файеров, отсутствие мата. С матом мы трибуны не заполним, семьи не будут ходить, мы не получим семейного болельщика. Под нос бурчать мат себе никто не запрещает, но это не должно выливаться в скандирование. Мы часто рассматриваем за проявление героизма случаи, когда фанатские группы что-то высказывают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.