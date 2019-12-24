«Мы за любой кипиш, кроме голодовки». Глава РФС — о реформах нашего футбола

24 декабря в Доме футбола собрался исполком РФС, чтобы подвести итоги года и инициировать несколько важных реформ. После заседания итоги исполкома подвёл президент РФС – Александр Дюков.

О судействе и запрете на его критику

Сегодня были введены определённые ограничения комментирования вопросов судейства. Это касается увеличения денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках. Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высокое, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественное пространство. Это является давлением на судей, и это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры и руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть.

Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жёсткий запрет на комментарии в адрес судей. Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник», «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок. Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация, или всё вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как всё пойдёт. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и сконцентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками. РФС будет комментировать те решения, которые являются спорными и неоднозначными. Кто это будет делать, примем решение в ближайшее время. Возможно, комментировать будет судейско-экспертная комиссия, или руководитель судейского комитета, или пресс-служба РФС.

О Егорове

Мы идём по пути формализации нашей работы. У нас есть судейский комитет. Оценка Егорову будет дана в конце декабря — начале января. Давайте пока дождёмся оценки, подведения итогов внутри судейского комитета. После этого исполком будет принимать решение.



Сейчас сезон праздников, важно собрать руководителей судейского комитета. Важно, чтобы на заседании были все члены комитета. Следующий исполком состоится в феврале. Но если будет необходимость, то можем собраться и в январе.



Введём рейтинг арбитров, будет создана IT-система, которая поможет с назначением судей на матчи. Это будут независимые решения. Хотим сделать так, чтобы никто из субъектов футбола не мог влиять. Хотим начать назначать судей на месяц. За этим будет стоять алгоритм, а не человек. Возможно, какие-то оценки за какой-то период судей будут учтены, но, возможно, мы начнём этот рейтинг с чистого листа.

О Гинере

Евгений Гинер — мой товарищ. Уважаю его за всё, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его комитетом по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы это было рассмотрено. Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей. Дальше апелляционный комитет рассмотрел апелляцию и удовлетворил её. Моё мнение? Такая непоследовательность двух комитетов не может радовать. Значит, либо кто-то перестарался, либо другой проявил мягкость. Для нас важен был прецедент.



Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации — назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу.



Ряд владельцев клубов звонили мне и в личном общении говорили, что пора наводить порядок, ибо они не будут в следующий раз это оставлять без внимания. Когда руководитель соперника говорит, что судья предвзят, значит обвиняет в коррупции другую команду. По поводу этого было недовольство.



Будет ли расследование в общегражданском суде по поводу слов Гинера о коррупции? Если Егоров захочет подать в суд, то это его дело. Если я буду подавать в суд из-за того, что пишут обо мне, то у меня больше не будет ни на что времени. Это серьёзная вещь. Ради чего это нужно?

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым? Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.

О задержании болельщиков

Про болельщиков – произошли задержания, это правда. Но за такими комментариями надо обращаться в лигу. Мы передали право проведения соревнований в РПЛ. Нам бы хотелось видеть аншлаги на стадионах, праздничную атмосферу, рост просмотров. И у нас есть определённая динамика. Но вопросы взаимоотношения фанатов, правоохранительных органов – деятельность лиги. Но это не значит, что мы отстраняемся. Да, я не бью себя в грудь, говоря, что мы этим всем занимаемся. Но всё же мы занимаемся, это важный вопрос. Должен расти комфорт на стадионах, фанаты должны чувствовать себя защищёнными.



Что касается матча «Зенит» – «Спартак». Ушло определённое время, чтобы выяснить, почему произошли задержания. МВД не спешило со своими комментариями. У них была своя логика, она понятна. Если говорить по этим задержаниям, то они происходили на основе той информации, что в Петербурге планируются массовые драки, чуть ли 150 на 150 человек. Верю ли я в это? Я видел видео с изъятыми бинтами, масками, битами. Почему его не показали СМИ? Это вопрос. Его показали нам. Я не прокуратура, я рассказывают ту информацию, которой владею. И в данном случае правоохранительные органы обязаны реагировать.



Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые приехали в город не драться и пострадали. Может, они есть в клубе и в лиге, но я их не видел. Я готов биться за каждого болельщика, они важны для нашего футбола. И если есть какие-то нарушения, мы будем говорить с правоохранительными органами.



О задержании заводящего «Спартака» – формально у правоохранительных органов были все основания. Но у всех большие вопросы, в том числе и у РФС, вызвала эта избирательность. Со стороны фанатов «Зенита» тоже были оскорбления, брань, но никого не задержали. И ещё по отношению к ним не использовали глушилки.



Мы все ходим на стадионы, видим, что нецензурные выражения присутствуют. МВД имеет право говорить, что клубы и лига недорабатывают. Здесь нужен диалог, клубы должны защищать болельщиков, мы будем помогать. Но нужны шаги и от фанатов. Одно из требований – нам нужна безопасность на трибунах, отсутствие файеров, отсутствие мата. С матом мы трибуны не заполним, семьи не будут ходить, мы не получим семейного болельщика. Под нос бурчать мат себе никто не запрещает, но это не должно выливаться в скандирование. Мы часто рассматриваем за проявление героизма случаи, когда фанатские группы что-то высказывают.



У нас была встреча с правоохранительными органами. Договорились о создании межведомственной рабочей группы, на этой неделе должна пройти первая встреча, где обсудим направления. Болельщиков на этих встречах будут представлять клубы. Клубы заинтересованы в семейном болельщике, но и не хотят терять активного болельщика.



В какой-то момент коммуникация была недостаточная. Органы говорят, что готовы уйти со стадиона, но клубы должны дать гарантии обеспечения безопасности. В Ростове была ошибка организации, в Питере тоже. Да, есть перегибы со стороны органов. История с баннером на финале Кубка в Самаре, например. Баннер был заявлен, но кто-то недоработал. Получили конфликтную историю. Обиды. Можно долго обижаться, но уже создана площадка, где надо пытаться сблизить позиции, найти компромисс. Где-то его быть не может. Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен. Это повлечёт за собой создание каких-то неудобств. Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество



Дзюба? РФС ничего не инициировал. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за неё болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться. Абсолютно всё равно, на кого она будет направлена: игрока, тренера, врача. Мы такого не можем терпеть, это была абсолютно адекватная реакция. Болельщикам, которые себе это позволили, не место на матчах сборной. Зачем себя мучить на стадионе? Если бы вы на день рождения пригласили чувака, который начал бы потом вас оскорблять, вы бы пригласили его в следующий раз? Я думаю, что нет.

Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.

О билетах на чемпионат Европы

К «Фратрии» отношусь с большим уважением, они умеют хорошо поддерживать свою команду. Но обращение в РФС от них поступило 9 декабря, а мы разыграли билеты 3-го числа. Желающих посетить матчи сборных очень большое число. Есть перечень активных болельщиков, которые ездили на выезды. К сожалению, заявку от них мы получили 18-19 ноября, когда программа розыгрыша промокодов была согласована с УЕФА. Возможно, это наша недоработка. Мы попытались получить дополнительное количество билетов, получили 600 штук. Это не так много, чтобы достаточное число активных болельщиков посетили матчи нашей сборной. К сожалению, произошло то, что произошло.



Но мы сейчас направили ещё одну заявку в УЕФА на предоставление нам билетов. Надеемся, что будет возможность сделать так, чтобы большее число активных болельщиков смогло посетить матчи нашей сборной на Евро.

О реформе механизма солидарных выплат

Дело Сутормина имело косвенное влияние на реформу системы компенсаций. Работа в этом направлении будет продолжена, рассмотрели систему компенсации. Надо сделать так, чтобы избегать подобных случаев. Сутормин способен помогать «Зениту», понятно, что школа, которая участвовала в его подготовке, должна что-то получить. Сегодня выбрано направление, по которому будет решаться механизм выплат солидарности. Мы знаем, что есть случаи перехода игрока бесплатно или за малую стоимость. Но эти игроки способны помогать командам РПЛ, поэтому школы должны получать фиксированную выплату. Выплата должна быть не меньше 1 млн рублей. Это то, что сегодня обсуждалось. До открытия трансферного окна вопрос решим, размер минимальной выплаты зафиксируем. Прядкин сказал, что это его устраивает, но ещё будем обсуждать. Также остаётся 5% выплаты солидарности.

О системе «осень-весна» и стагнации российского футбола

«Система «осень-весна» не принесла преимуществ российскому футбол, но возврат обратно не даст изменений тоже. Больше зависит от работы наших тренеров, тренеров РПЛ. Деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте. Если бы «Зенит» играл в Лиге Европы, то из группы бы он вышел. Если бы «Краснодар» не потерял столько игроков, то тоже вышел бы дальше. Дело не в деградации, а в том, что европейский футбол прогрессирует. В полуфиналах ЧМ были четыре европейские команды. За 10 лет ведущие чемпионаты изменились. Выросло количество спринтов, передач, технических действий. Наш футбол другой: мы играем так, как играли 10 лет назад. Поэтому конкурировать в еврокубковых соревнованиях очень сложно. В нашем чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной. На европейском уровне такое уже не проходит. Приветствую возвращение Слуцкого в чемпионат. Пытаемся обратить внимание руководства клубов, что надо жёстче требовать с тренеров. Потому что всегда есть причины: не купили игроков, судейство и так далее. Надо задавать вопросы тренерам: почему команда плохо функционально готов, почему команда не бежит, не забирает мяч, когда это нужно. Любого спортсмена можно научить отбирать мяч и играть в высокий прессинг.



Нужна реформа РПЛ, чтобы мы играли большее количество матчей. Только так мы сможем развиваться. Тут мы за любой кипиш, кроме голодовки. Но тут решение должны принимать клубы. Если клубы не смогут принять решение, то мы постараемся с помощью Кубка России заставить их играть больше. Поэтому реформа Кубка России до сих пор не принимается. Также мы бы хотели больше играть летом. Сборной нужны конкурентоспособные игроки. В этом огромна роль тренера. Будем работать с подготовкой спортивного резерва. Но быстрые успехи возможны только за счёт изменения работы наших тренеров. Лимит на легионеров влияет. Лимит в долгосрочных планах — это проблема. Клубы должны принять решение по формату РПЛ, Кубка России