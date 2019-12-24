Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба ростовской команды.
В голосовании, в котором приняли участие игроки, тренеры и журналисты, Шомуродов опередил капитана сборной Узбекистана и бывшего игрока махачкалинского «Анжи» Одила Ахмедова. Для 24-летнего футболиста эта награда стала первой в карьере.
Шомуродов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов провёл 13 матчей за национальную команду Узбекистана и отметился 13 голами. Ранее стало известно, что форвард номинирован на звание лучшего футболиста Азии—2019.
Шомуродов номинирован на звание лучшего футболиста Азии — 2019
- 24 декабря 2019
-
18:53
-
18:33
-
18:16
-
18:04
-
18:03
-
17:51
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
16:08
-
15:46
-
15:34
-
15:06
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
13:59
Партнерский контент