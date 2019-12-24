Глава «Торпедо» объяснила, почему в клубе решили продлить контракт с Игнашевичем

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала, почему московский клуб принял решение продлить контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года.



«Сергей Игнашевич — молодой, целеустремлённый и амбициозный тренер. Первая часть сезона подтвердила наши ожидания, и команда под руководством тренерского штаба, в котором Сергей Николаевич играет важную роль, продемонстрировала яркий и эффективный футбол. А главное, он живет любимым делом и хочет развиваться. Совокупностью этих факторов и продиктовано наше решение. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Уверена, что у Сергея Николаевича в «Торпедо» всё получится», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»