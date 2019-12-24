Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в «Зенит», чем в «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о несостоявшихся переходах в «Зенит» и «Спартак» перед трансфером в «Локомотив».



«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня красно-белым», — сказал Смолов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара», цвета которого защищал на протяжении трёх лет. Ранее 29-летний форвард выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».



В нынешнем сезоне Фёдор принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами (1 – с пенальти) и 3 результативными передачами.

«Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Большое интервью со Смоловым Нападающий «Локомотива» стал героем очередного выпуска «КраСавы».