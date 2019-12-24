Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в «Зенит», чем в «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о несостоявшихся переходах в «Зенит» и «Спартак» перед трансфером в «Локомотив».
«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня красно-белым», — сказал Смолов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара», цвета которого защищал на протяжении трёх лет. Ранее 29-летний форвард выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».
В нынешнем сезоне Фёдор принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами (1 – с пенальти) и 3 результативными передачами.
- 24 декабря 2019
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
19:45
-
19:38
-
19:38
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:16
-
18:04
-
18:03
-
17:51
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:12