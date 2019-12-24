Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона критически отозвался об игре английского клуба в нынешнем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в итоге все остаются немного разочарованными.
Но «Манчестер Юнайтед» сможет вернуться, так как это самый большой клуб в мире. Когда я говорю о занятии сексом в старости, то я говорю не о себе. Это была просто метафора», — приводятся слова Кантона в «твиттере» OTRO.
«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут 26 декабря на своём поле с «Ньюкасл Юнайтед».
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