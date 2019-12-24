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«Манчестер Юнайтед» сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе

«Манчестер Юнайтед» сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» предупредил защитника Маркоса Рохо и полузащитника Неманьи Матичу, что игроки могут искать себе новые клубы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.

Как сообщает источник, исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд готов продать игроков зимой, так как они не входят в планы главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. После увольнения из клуба Жозе Моуринью в минувшем декабре игрок сборной Сербии стал всё реже появляться в стартовом составе клуба, так как проиграл конкуренцию молодому хавбеку Скотту Мактоминаю. В свою очередь, Маркос Рохо не попадает в состав клуба из-за череды травм из-за большой конкуренции на позицию центрального защитника.

В текущем сезоне оба игрока сыграли менее 5 матчей в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.

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