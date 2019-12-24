«Манчестер Юнайтед» сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе

«Манчестер Юнайтед» предупредил защитника Маркоса Рохо и полузащитника Неманьи Матичу, что игроки могут искать себе новые клубы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.
Как сообщает источник, исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд готов продать игроков зимой, так как они не входят в планы главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. После увольнения из клуба Жозе Моуринью в минувшем декабре игрок сборной Сербии стал всё реже появляться в стартовом составе клуба, так как проиграл конкуренцию молодому хавбеку Скотту Мактоминаю. В свою очередь, Маркос Рохо не попадает в состав клуба из-за череды травм из-за большой конкуренции на позицию центрального защитника.
В текущем сезоне оба игрока сыграли менее 5 матчей в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.
- 24 декабря 2019
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
11:58
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:18
-
11:10
-
10:55
-
10:52
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
09:19
-
04:37
-
03:24
-
02:57
-
02:08
-
01:31
-
01:09
-
00:37
-
00:30
-
00:20
-
00:13
- 23 декабря 2019
-
23:54
-
23:35
-
23:23