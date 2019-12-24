«Реал» не будет покупать новых игроков в январе

Мадридский «Реал» не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно, утверждает Marca.
По данным источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан рассчитывает в оставшейся части сезона на нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла, так как сомневается в способности Карима Бензема стабильно провести все оставшиеся матчи.
По мнению руководства клуба и Зидана, потери очков в последних матчах связаны не с составом, а, скорее, с невезением. В клубе надеются также на прогресс сербского нападающего Луки Йовича, который перешёл в «Реал» минувшим летом из «Айнтрахта» за € 60 млн.
«Реал», набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел в 1/8 финала, где встретится с «Манчестер Сити».
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