Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» готов продать Иско в «Челси», чтобы подписать Эриксена

«Реал» готов продать Иско в «Челси», чтобы подписать Эриксена
Футбол / Англия 0

«Челси» может приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Mirror.

Как сообщает источник, испанский клуб намерен разгрузить состав, чтобы уже в январе попытаться подписать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, который отказался переподписывать контракт с лондонской командой.

27-летний испанский игрок не получает достаточно игровой практики и думает над тем, чтобы сменить прописку в предстоящее трансферное окно. «Челси», в свою очередь, готов усилить свой состав в январе и, как сообщалось ранее, может потратить более € 150 млн. Также игроком сборной Испании интересуется «Манчестер Сити».

В этом сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 10 матчах. Полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

«Челси» готов предложить «Реалу» € 52 млн за Иско
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019