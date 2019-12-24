«Реал» готов продать Иско в «Челси», чтобы подписать Эриксена

«Челси» может приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Mirror.
Как сообщает источник, испанский клуб намерен разгрузить состав, чтобы уже в январе попытаться подписать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, который отказался переподписывать контракт с лондонской командой.
27-летний испанский игрок не получает достаточно игровой практики и думает над тем, чтобы сменить прописку в предстоящее трансферное окно. «Челси», в свою очередь, готов усилить свой состав в январе и, как сообщалось ранее, может потратить более € 150 млн. Также игроком сборной Испании интересуется «Манчестер Сити».
В этом сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 10 матчах. Полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.
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