А. Кержаков: если футболисты «Зенита» сильнее игроков «Спартака», при чём здесь кабинет?

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность, что исходы чемпионских гонок не решаются в кабинетах.

«На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю. Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака», а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чём здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?» — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. В составе петербургского клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.