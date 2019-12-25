А. Кержаков: если футболисты «Зенита» сильнее игроков «Спартака», при чём здесь кабинет?
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность, что исходы чемпионских гонок не решаются в кабинетах.
«На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю. Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака», а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чём здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?» — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. В составе петербургского клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.
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