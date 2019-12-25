Врач сборной России – об оскорблениях в адрес Дзюбы: это дикость

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением об оскорблениях в адрес нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артёма Дзюбы в гостевом матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
«Я про спланированность акции судить не могу, я не настолько в тему погружен. Но такого никогда не было. На самом деле, это дикость. И я думаю, что все адекватные люди понимают, что это дикость. Ты можешь как угодно к кому угодно относиться, но показывать свою неприязнь таким образом, это просто, мягко говоря, некрасиво… Артем, понятно, переживал.
У Артема сильный характер. Если бы он впал в депрессию, он потом бы не забивал практически в каждом матче решающие мячи за свою команду. Он потом блестяще, на мой взгляд, играл и всем все показал. Согласен, что прилетать на матч сборной в Сан-Марино и оскорблять лучшего игрока сборной — далеко не очевидный вариант», — цитирует Безуглова «Комсомольская правда».
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