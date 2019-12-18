Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес одноклубника нападающего Артёма Дзюбы.

«Кричалки я слышал во время матча в Сан-Марино. Вы считаете такие кричалки – это нормально? Это безобразие. Если ты приходишь на матч и не любишь какого-то игрока или команду, то высказывайся в нормальной форме. На матч приходит огромное количество детей, женщин и пожилых людей. Футбольный матч – это праздник для людей. Вне зависимости от того, какая команда играет. Я играл в «Локомотиве», когда весь матч скандировали грязные слова в адрес руководства клуба. Считал и всегда буду считать, что это некрасиво. Мат в любой форме неприемлем в нашей жизни.



Это была ужасно неприятная ситуация для всей команды. Причём эти люди не сказали ни одного слова в поддержку России. В поддержку команды кричали другие люди, которые сидели на этой же трибуне, но находились слева. Слева были девушки, молодые парни, дети, приехали семьи. Они нас поддерживали. При этом своими зарядами они пытались ещё и перекричать весь тот мат, который доносился с правой стороны. Это ненормальная ситуация, ведь играет сборная страны.



Мы с Дзюбой хорошо общаемся. Я ему сказал, что не стоит из-за этого заводиться. Жизнь течёт, есть люди, которые тебя не любят. Надо это принимать. Хотя всем было неприятно слышать это. Нет разницы, про кого были эти кричалки, – мы одна команда. А тут это было в сторону нашего капитана. Это несправедливо и некрасиво», — сказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.