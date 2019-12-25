Скалони: нам удалось не выделять Месси на фоне остальных в сборной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что в национальной команде стараются избегать особого отношения к капитану команды Лионелю Месси.
«Он один из наших игроков. Нам удалось не выделять его на фоне остальных. Мы счастливы, что Месси с нами. Стараемся делать так, чтобы никто не выделялся.
Наша сборная выросла и повзрослела. Думаю, что зрелость — это качество, которое мы имели в последние шесть месяцев», — приводит слова Скалони пресс-служба федерации футбола Аргентины.
С 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии пройдёт Кубок Америки. Сборная Аргентины выступит в группе А. Соперниками аргентинцев будут национальные команды Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Четыре команды из группы выйдут в четвертьфинал.
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