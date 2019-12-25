«Рома» готовит новый контракт для Коларова

«Рома» готова предложить новый контракт защитнику команды Александру Коларову. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттер-аккаунте.
Как сообщает источник, римский клуб готов предложить сербу заключить новое соглашение до 2021 года с опцией продления ещё на один год. Зарплата игрока составит € 3 млн в год. Также «Рома» готова предложить Коларову пост в структуре клуба, когда футболист закончит игровую карьеру.
Ранее появилась информация, что клуб готовится к замене игрока и заинтересован в приобретении защитника «Арсенала» Зеада Колашинаца.
Александр Коларов выступает за римский клуб с 2017 года. В этом сезоне 34-летний серб принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Защитник забил 5 голов и отметился двумя результативными передачами.
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