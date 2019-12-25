«Не трогать, это на Новый год!» ЦСКА выпустил ролик с Дзагоевым в главной роли

Московский ЦСКА опубликовал новогодний ролик в своём твиттер-аккаунте.

Ролик клуб сопроводил следующей подписью: «Новогодний стол — важная часть праздника. Его мы всегда готовим с особенным трепетом». В главной роли выступил полузащитник команды Алан Дзагоев, который получил от главного тренера Виктора Гончаренко табличку «Не трогать, это на Новый год!». Так «армейский» клуб подшутил над травмами полузащитника. В этом сезоне Дзагоев провёл всего пять матчей за клуб, так как он восстанавливался после травмы крестообразной связки.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У московского клуба в активе 34 очка в 19 турах. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Встреча состоится 1 марта на стадионе «ВЭБ Арена».