Д. Комбаров: Рианчо подавлял Карреру в «Спартаке», а игроки не знали, куда бежать

Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о приходе в «Спартак» Рауля Рианчо. По его словам, испанский специалист перетягивал на себя одеяло, не давая нормально работать тогдашнему наставнику клуба Массимо Каррере.
«Был ли человек, с которым не понимали, куда бежать? При Якине такое было. И когда при Каррере пришёл Рианчо. Он начал свою философию продвигать, Каррера – свою. У них были постоянные трения. Куда бежать, мы не понимали. Был один наглядный момент на тренировке. Я на фланге, рядом стоят Каррера и Рианчо. Я получаю мяч от центрального защитника. Они оба в голос кричат. Один: «Вперёд!» А второй в этот же момент: «Назад!» Как я должен понимать куда?
Пояснить это Каррере пытались. Рианчо – вспыльчивый, харизматичный, оратор-оратор. Любил разглагольствовать, повышать голос, всё красиво. И когда он пришёл, он начал подавлять Массимо. Например, стал полностью делать разборы на макете, разборы по видео. По Массимо всё было видно – он ходил угрюмый. Мы собрались командой: «Надо что-то делать, потому что мы не понимаем, кто и куда бежит».
Пошли к Каррере: «Массимо, давай бери обратно команду в свои руки. Мы будем слушать тебя, чтобы не было такого, что каждый говорит своё». Он обрадовался, воодушевился: «Спасибо, что вы подошли, сказали». На неделю отодвинул Рианчо, отработал в обычном стиле. И мы то ли проиграли, то ли вничью сыграли. И всё вернулось как было. Ровно неделя. Хотя мы всей командой сказали: «Мы за тебя будем рвать, горой стоять, умирать. Но ты возьми руль обратно в руки».
Это всё в тот сезон, когда произошло его увольнение», — цитирует Комбарова Sports.ru.
32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. Минувшим летом футболист перебрался в «Крылья Советов».
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