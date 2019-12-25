Лингард: твёрдо решил вернуться в сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что намерен вернуться в состав сборной Англии.
«Я чувствую, что снова обрёл свою прежнюю форму. Очевидно, что бывают и взлёты, и падения. Для этого необходимо упорно работать, слушать наставления своего тренера и выкладываться на тренировках на 110%.
Я твёрдо намерен вернуться в сборную Англии. Уле и Гарет хотят видеть меня исключительно в лучших кондициях. Сначала я успешно буду выступать за «Манчестер Юнайтед». Я просто должен сохранить то, что делал в течение последних нескольких матчей», — приводит слова Лингарда Daily Mail.
Стоит отметить, что 27-летний англичанин не забивает мячей и не отдаёт голевых пасов в матчах АПЛ почти целый год. Последний раз Лингард отличился 26 декабря 2018 года, когда ассистировал хавбеку Полю Погба в домашней встрече 19-го тура с «Хаддерсфилд Таун» (3:1).
- 25 декабря 2019
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