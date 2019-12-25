Вратарь «Реала» Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин предложил своей девушке Анастасии выйти за него замуж.
Лунин сделал предложение на домашней арене «Вальядолида» — «Нуэво Хосе Соррилье».
Голкипер опубликовал фотографию момента предложения в своём «инстаграме», подписав её на испанском языке «Si», что означает «Да».
Напомним, украинец принадлежит мадридскому «Реалу», а за «Вальядолид» выступает на правах аренды. Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний голкипер принял участие в одном матче Кубка Испании, в котором оставил ворота в неприкосновенности. Контракт украинского вратаря с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года.
Украинец Лунин вошёл в 10 лучших молодых игроков мира по версии France Football
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