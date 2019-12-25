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Маркизио — Манджукичу: был рад играть с тобой, но прежде всего — узнать тебя как человека

Маркизио — Манджукичу: был рад играть с тобой, но прежде всего — узнать тебя как человека
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио обратился к хорватскому нападающему Марио Манджукичу, который покинул туринский клуб и перешёл в катарский «Аль-Духаиль».

«Был очень рад играть вместе с тобой, но прежде всего — узнать тебя как человека. Обнимаю», — написал Маркизио в комментариях к посту Манджукича в «Инстаграме», в котором Марио попрощался с фанатами итальянского клуба.

Манджукич с 2015 года выступал в составе «Ювентуса». На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды и в этом сезоне не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».

До переезда в Италию Манджукич выступал за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».

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