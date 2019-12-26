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Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой и рассказал про новые отношения

Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой и рассказал про новые отношения
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал расставание с бывшей женой, певицей Татьяной Булановой.

«Сразу расставим точки над i. Я развёлся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая – она родила мне сына. Вторая – мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться – одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь – и я опять по-настоящему счастлив.

Пару слов про неё? Счастье любит тишину. Пусть кто хочет, ходит на телевидение и рассказывает о себе – я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь», — рассказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полное интервью с Радимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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