Луис Альберто: пока для «Лацио» нереально бороться за чемпионский титул

Испанский полузащитник «Лацио» Луис Альберто выразил мнение, что римский клуб пока не готов бороться за чемпионский титул Серии А.

«Пока что для „Лацио“ нереально бороться за чемпионский титул. Конечно, порой мы думаем о скудетто, но нам лучше забыть об этом. Мы сможем бороться за титул лишь закрепив менталитет победителей, а также сделав выводы из собственных ошибок. Мы на правильном пути, но пока лишь в стадии роста», — приводит слова Альберто сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Goal.

«Лацио», набрав 36 очков в 16 матчах, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Римский клуб на шесть очков отстаёт от лидирующих «Интера» и «Ювентуса», но имеет игру в запасе.