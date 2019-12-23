Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

С. Индзаги: «Лацио» сделал нечто волшебное, обыграв «Ювентус» дважды за две недели

С. Индзаги: «Лацио» сделал нечто волшебное, обыграв «Ювентус» дважды за две недели
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом» (3:1).

«Мы сделали нечто волшебное, так как за две недели дважды победили «Ювентус». Это просто невероятно. Думаю, что это была ещё одна заслуженная победа нашей сильной команды, которая всегда верила в свои идеи. Парни заслужили победу.

Не нужно думать о скудетто. Нам нужно работать, чтобы наслаждаться такими вечерами, как сегодня. В последние годы их у нас было довольно много, поэтому мы хотим продолжать это испытывать.

У меня никогда не было больших проблем, но иногда, когда дела шли плохо, я помню тех, кто всегда был рядом. Я посвящаю им этот трофей", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Сарри — о поражении в Суперкубке Италии: есть разочарование, но я не собираюсь плакать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019