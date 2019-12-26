Анчелотти: не сомневаюсь в мастерстве Кина. Платини тоже не сразу заиграл в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об итальянском нападающем команды Мойзе Кине.
«Я помню, как проходила адаптация Фалькао в „Роме“ или Платини в „Ювентусе“. Им понадобилось больше шести месяцев, чтобы адаптироваться. Нам нужно быть терпеливыми с молодыми игроками. Я хотел видеть Кина в „Наполи“, но „Эвертон“ нас опередил. У меня нет сомнений в его мастерстве, но ему всего 19 лет. Он переехал в новую страну, получил новых партнёров по команде. Для него здесь всё новое. Мы все должны помогать ему, чтобы он стал лучше.
У меня была такая же проблема с Лосано в «Наполи», а ведь ему не 19, а уже 24 года. Адаптация требует времени", — приводит слова Анчелотти The Telegraph.
В нынешнем сезоне Кин провёл 13 матчей в чемпионате Англии (два — в основном составе) и отдал одну результативную передачу.
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