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Кононов: я не считаю, что провалил работу в «Спартаке»

Кононов: я не считаю, что провалил работу в «Спарт
Кононов: я не считаю, что провалил работу в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своём решении покинуть пост наставника московского клуба.

«Ещё перед матчем с „Оренбургом“ почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И всё произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления.

После матчей с «Уралом» и «Уфой» мысли об отставке не возникали. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил», – приводит слова Кононова «Спорт-экспресс».

Кононов высказался о фанатах «Спартака» впервые после ухода из клуба
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