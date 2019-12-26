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Кто лучший защитник РПЛ в 2019 году?

Кто лучший защитник РПЛ в 2019 году?
Футбол / РПЛ 0

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая половина сезона. В турнире наступила пауза, которая продлится до конца февраля.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто является лучшим защитником Российской Премьер-Лиги в 2019 году? Среди предложенных вариантов: Георгий Джикия («Спартак»), Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий (оба — «Зенит») и Марио Фернандес (ЦСКА).

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

После 19 туров лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», который набрал 45 очков. За места в еврокубках борются «Краснодар» (35), «Ростов», ЦСКА, «Локомотив» (по 34).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

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