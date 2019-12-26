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Джеррард: тренировать «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта

Джеррард: тренировать «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить «Ливерпуль».

«Тренировать «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта», – приводит слова Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на подкаст экс-игрока мерсисайдцев Джейми Каррагера Greatest Game.

39-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля». За английский клуб он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В настоящее время главным тренером «Ливерпуля» является Юрген Клопп. Несколько недель назад он продлил контракт с клубом до лета 2024 года.

Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард
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