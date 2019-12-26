«Ньюкасл» сделал очередной подарок «МЮ» в Boxing Day, Марсьяль оформил дубль

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед».

В начале второго тайма «Манчестер Юнайтед» побеждает со счётом 4:1. Четвёртый мяч в ворота гостей на 51-й минуте забил Антони Марсьяль. Полузащитник «Ньюкала» Шон Лонгстафф неудачно сделал передачу вратарю и вывел с ним один на один Марсьяля. В итоге француз изящно перебросил мяч через голкипера.

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События в матче развивались стремительно. Мэттью Лонгстафф вывел гостей вперёд, но затем «Ньюкасл» допустил две результативные ошибки, позволив хозяевам вернуться в игру. Ещё один мяч забил Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 9-е место. Манкунианцы в 18 турах набрали 25 очков. «Ньюкасл» также набрал 25 очков, но «сороки» уступают сопернику по дополнительным показателям и занимают 10-е место.