«Ньюкасл» сделал очередной подарок «МЮ» в Boxing Day, Марсьяль оформил дубль

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед».
В начале второго тайма «Манчестер Юнайтед» побеждает со счётом 4:1. Четвёртый мяч в ворота гостей на 51-й минуте забил Антони Марсьяль. Полузащитник «Ньюкала» Шон Лонгстафф неудачно сделал передачу вратарю и вывел с ним один на один Марсьяля. В итоге француз изящно перебросил мяч через голкипера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
События в матче развивались стремительно. Мэттью Лонгстафф вывел гостей вперёд, но затем «Ньюкасл» допустил две результативные ошибки, позволив хозяевам вернуться в игру. Ещё один мяч забил Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 9-е место. Манкунианцы в 18 турах набрали 25 очков. «Ньюкасл» также набрал 25 очков, но «сороки» уступают сопернику по дополнительным показателям и занимают 10-е место.
- 26 декабря 2019
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