Де Лигт: надеюсь надолго остаться в «Ювентусе»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт дал понять, что не планирует уходить из своего нынешнего клуба в ближайшее время.

«Я очень счастлив в Турине, надеюсь остаться здесь надолго. Был очень горд присоединиться к «Ювентусу». Конечно, когда такой большой клуб хочет тебя приобрести, это большая честь. Мне всегда нравился «Ювентус». Я счастлив и горд носить футболку этого клуба», — сказал де Лигт в интервью пресс-службе «старой синьоры».

Напомним, Маттейс стал игроком «Ювентуса» в июле 2019 года. За нидерландского защитника туринцы заплатили амстердамскому «Аяксу» € 85,5 млн.

В нынешнем сезоне Де Лигт принял участие в 13 матчах итальянской Серии А. В его активе 1 забитый мяч. Ещё 4 встречи 20-летний футболист провёл в Лиге чемпионов.