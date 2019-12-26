Де Лигт: надеюсь надолго остаться в «Ювентусе»
Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт дал понять, что не планирует уходить из своего нынешнего клуба в ближайшее время.
«Я очень счастлив в Турине, надеюсь остаться здесь надолго. Был очень горд присоединиться к «Ювентусу». Конечно, когда такой большой клуб хочет тебя приобрести, это большая честь. Мне всегда нравился «Ювентус». Я счастлив и горд носить футболку этого клуба», — сказал де Лигт в интервью пресс-службе «старой синьоры».
Напомним, Маттейс стал игроком «Ювентуса» в июле 2019 года. За нидерландского защитника туринцы заплатили амстердамскому «Аяксу» € 85,5 млн.
В нынешнем сезоне Де Лигт принял участие в 13 матчах итальянской Серии А. В его активе 1 забитый мяч. Ещё 4 встречи 20-летний футболист провёл в Лиге чемпионов.
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