Бакаев объяснил, почему при Кононове осенью у «Спартака» начались проблемы

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вспомнил неудачный период в начале сезона, после которого был уволен Олег Кононов.



«У нас был тяжёлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня — с «Туном», ЦСКА», «Брагой», «Зенитом»… Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно (до игры с «Брагой» было четыре победы подряд. — Прим. «Чемпионата»), а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе: английские клубы обыгрывают.



Потом сразу же проиграли «Зениту», пошли травмы. Тут спад и начался. И это не отговорка, всё это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно. Раньше у меня такое случалось только в «Спартаке-2», но это всё-таки другой уровень. Когда к тебе на каждый матч приходят 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвёл. Становится стыдно», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Полностью интервью Зелимхана Бакаева будет опубликовано на сайте «Чемпионата» позднее.