Клопп: игроки «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги гостевого матча 19-го тура с «Лестер Сити» (4:0).

«Я доволен победой, но нельзя принимать это как данность, игроки «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня. В начале матча у нас были проблемы с реализацией, но нам удавалось контролировать ход игры.

«Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры.

Мы первыми забили – это была отличная подача от Александра-Арнольда, Фирмино умеет забивать с этой позиции. Во втором тайме у нас были небольшие проблемы, но нам удалось забить второй мяч. Это будто окрылило ребят и смотрелось действительно красиво», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.