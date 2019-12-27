Видео: блестящий победный гол ударом через себя на 93-й минуте в финале чемпионата Мексики

«Монтеррей» одержал победу в первом матче финала мексиканской Апертуры с «Америкой». Встреча прошла на стадионе «BBVA Банкомер» в Гуадалупе и завершилась со счётом 2:1.
В концовке первого тайма команды обменялись голами – сначала гости вышли вперёд благодаря автоголу нападающего Карлоса Родригеса, а затем равенство восстановил защитник Джон Стефан Медина.
Решающий мяч был забит на 3-й минуте компенсированного ко второму тайму времени. Игрок «Монтеррея» исполнил подачу со штрафного удара с дальней дистанции, однако голкипер пошёл на перехват и выбил снаряд от ворот. Сыгравший на подборе футболист хозяев попытался пробить, в результате чего мяч после скидки оказался у форварда Рохелио Мори, который, приняв его на грудь, вторым касанием блестяще пробил через себя в нижний угол и принёс своей команде победу.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ответный матч между «Америкой» и «Монтерреем» состоится 30 декабря на арене «Ацтека» в Мехико.
- 27 декабря 2019
-
10:41
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:40
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
08:12
-
06:22
-
05:42
-
05:19
-
04:50
-
04:23
-
03:53
-
03:38
-
03:20
-
03:00
-
02:44
-
02:23
-
02:07
-
01:28
-
01:05
-
01:00
-
00:50
-
00:50
-
00:42