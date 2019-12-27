Видео: блестящий победный гол ударом через себя на 93-й минуте в финале чемпионата Мексики

«Монтеррей» одержал победу в первом матче финала мексиканской Апертуры с «Америкой». Встреча прошла на стадионе «BBVA Банкомер» в Гуадалупе и завершилась со счётом 2:1.



В концовке первого тайма команды обменялись голами – сначала гости вышли вперёд благодаря автоголу нападающего Карлоса Родригеса, а затем равенство восстановил защитник Джон Стефан Медина.



Решающий мяч был забит на 3-й минуте компенсированного ко второму тайму времени. Игрок «Монтеррея» исполнил подачу со штрафного удара с дальней дистанции, однако голкипер пошёл на перехват и выбил снаряд от ворот. Сыгравший на подборе футболист хозяев попытался пробить, в результате чего мяч после скидки оказался у форварда Рохелио Мори, который, приняв его на грудь, вторым касанием блестяще пробил через себя в нижний угол и принёс своей команде победу.

Видео доступно на «Чемпионате».



Ответный матч между «Америкой» и «Монтерреем» состоится 30 декабря на арене «Ацтека» в Мехико.