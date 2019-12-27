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Глава РФС Дюков поблагодарил Егорова за работу в судейском департаменте

Глава РФС Дюков поблагодарил Егорова за работу в судейском департаменте
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.

В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. На этой неделе Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.

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