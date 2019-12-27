«Рубин» предлагает нападающему «Краснодара» Игнатьеву контракт на 4,5 года

Как стало известно «Чемпионату», Иван Игнатьев близок к переходу в «Рубин». Казанцы предлагают нападающему контракт на 4,5 года. Сумма возможного трансфера может составить € 7 млн, которые будут выплачены в рассрочку.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» готов продать нападающего за € 8 млн. Раньше клуб не хотел продавать игрока, но теперь ситуация поменялась, и «Рубин» стал одним из клубом, который проявляют интерес к форварду.

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету форварда три матча и один гол в Лиге Европы. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.