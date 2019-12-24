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«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн

«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» готов продать нападающего Ивана Игнатьева.

За трансфер нападающего краснодарский клуб намерен получить € 8 млн. В прошлые трансферные окна Игнатьевым уже интересовались другие клубы Российской Премьер-Лиги, но тогда «Краснодар» не хотел продавать нападающего и был готов начинать переговоры начиная от € 20 млн. Теперь ситуация поменялась, и уже есть клубы, которые проявляют интерес к нападающему.

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету форварда три матча и один гол в Лиге Европы. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.

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