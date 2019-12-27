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Каземиро: мы говорим о Месси и Суаресе, но для меня Бускетс — важнейший игрок «Барселоны»

Каземиро: мы говорим о Месси и Суаресе, но для меня Бускетс — важнейший игрок «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился мнением о хавбеке каталонской «Барселоны» Серхио Бускетсе.

«Мы говорим о Лионеле Месси и Луисе Суаресе, раньше говорили о Неймаре, но для меня Серхио Бускетс — важнейший игрок «Барселоны». Мы говорили о Хави и Андресе Иньесте, но у них был Бускетс, который выполнял грязную работу. Он является одним из лучших опорных полузащитников. Серхио отличается от меня. Он всегда хорошо выбирает позицию, это очень важно», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В активе сине-гранатовых 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место.

Календарь матчей испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

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