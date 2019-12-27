«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: голкипера гостей удалили на 12-й минуте

В эти минуты в Вулверхэмптоне проходит заключительный матч 19-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает на стадионе «Молине» «Манчестер Сити».

В начале встречи гости остались в меньшинстве. На 12-й минуте Диогу Жота убежал от центрального круга к чужим воротам. Голкипер «Сити» Эдерсон явно не рассчитал расстояние и выбежал из ворот. Жота перебросил мяч через голкипера, а Эдерсону пришлось фолить. Арбитр показал нарушителю прямую красную карточку.

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«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. «Вулверхэмптон» (27) — на 8-м месте.