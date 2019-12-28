«Тоттенхэм» намерен вернуть из аренды 19-летнего форварда
«Тоттенхэм Хотспур» досрочно вернёт из аренды в «Лидс Юнайтед» нападающего Джека Кларка, сообщает Sky Sports.
Напомним, «Тоттенхэм» приобрёл 19-летнего форварда у «Лидса» летом 2019 года, а затем сразу был отдан в аренду. По информации источника, Кларк вернётся в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 1 матче Чемпионшипа и не сумел отметиться результативными действиями. «Лидс» набрал 48 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидером соревнований на данный момент является «Вест Бромвич Альбион», набравший 51 очко в 24 матчах.
«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 19 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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