«Тоттенхэм» намерен вернуть из аренды 19-летнего форварда

«Тоттенхэм Хотспур» досрочно вернёт из аренды в «Лидс Юнайтед» нападающего Джека Кларка, сообщает Sky Sports.



Напомним, «Тоттенхэм» приобрёл 19-летнего форварда у «Лидса» летом 2019 года, а затем сразу был отдан в аренду. По информации источника, Кларк вернётся в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 1 матче Чемпионшипа и не сумел отметиться результативными действиями. «Лидс» набрал 48 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидером соревнований на данный момент является «Вест Бромвич Альбион», набравший 51 очко в 24 матчах.

«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 19 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.