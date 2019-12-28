Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ
Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).
«Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ», — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 52 очка. Второе место занимает «Лестер Сити» (39), третье — «Манчестер Сити» (38). Первую четвёрку замыкает лондонский «Челси» (32).
Завтра, 29 декабря, «Ливерпуль» проведёт матч 20-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Отдавайте кубок АПЛ «Ливерпулю». Команду Клоппа невозможно победить!»
Реакция соцсетей на невероятный разгром «Лестера».
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