Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ

Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).

«Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ», — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 52 очка. Второе место занимает «Лестер Сити» (39), третье — «Манчестер Сити» (38). Первую четвёрку замыкает лондонский «Челси» (32).

Завтра, 29 декабря, «Ливерпуль» проведёт матч 20-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.