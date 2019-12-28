Главный тренер «Вулверхэмптона»: мы должны доверять VAR и судье

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвёл итоги домашнего матча 19-го тура с «Манчестер Сити», в котором хозяева одержали волевую победу со счётом 3:2.
«Я бы не расстроился, даже если бы мы не выиграли, потому что действовали хорошо. Каким бы ни был результат, я должен гордиться игроками.
«Вулверхэмптон» больше владел мячом, поэтому игроки должны были найти верные решения. Играли так, как и задумывали, передавая мяч с одного фланга на другой и оказываясь в ситуациях один на один в свободных зонах.
Мы должны доверять VAR и судье. Они смотрят повтор. Если решения одинаковые, тогда всё будет в порядке. Если судья смотрит на экран и разбирает эпизод в замедленном повторе, он может принять лучшее решение», — приводит слова Нуну BBC.
«Вулверхэмптон» занимает 5-е место в чемпионате Англии, набрав 30 очков в 19 турах.
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