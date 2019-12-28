«Сити» устроил цирк в АПЛ! Удаление на 12-й минуте и два незабитых пенальти

Какая борьба с «Ливерпулем»? «Горожанам» нужно разобраться в себе.

Гостевой матч с «Вулверхэмптоном» для команды Гвардиолы начался отвратительно. Уже на 12-й минуте «Сити» остался в меньшинстве. Защитники «горожан» проспали заброс на Диогу Жота, тот устремился к чужим воротам и вскоре был сбит Эдерсоном. Без длительных раздумий главный арбитр встречи Мартин Аткинсон продемонстрировал вратарю красную карточку.

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На счастье своей команды, бразилец сфолил хотя бы за пределами в штрафной. Впрочем, от этого факта было точно не легче Серхио Агуэро. Именно его Гвардиола заменил на Браво в самом начале встречи.

Вскоре на стадионе «Молине» стало ещё веселее. В середине первой половины игры Марез ворвался в чужую штрафную и чересчур картинно упал. Тем не менее после просмотра повтора судья поверил алжирцу и указал на точку.

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В следующие пять минут Рахим Стерлинг, который вызвался исполнить удар, кажется, максимально дискредитировал себя как пенальтиста, устроив настоящий цирк при пробитии одиннадцатиметрового. Не реализовав первый удар, англичанин получил второй шанс – арбитр увидел, как голкипер хозяев Руй Патрисиу раньше положенного времени вышел из ворот. Однако и со второй попытки отличиться Стерлинг не смог. Голкипер вновь отразил удар вингера, но англичанин всё-таки успел на добивание и отправил мяч в сетку.

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К концу тайма «Вулверхэмптон», пользуясь численным большинством, взял мяч под контроль и придавил «Сити». Тем не менее гостям удалось дотерпеть до перерыва.



На старте второго тайма Гвардиола решил усилить оборону своей команды и выпустил 18-летнего защитника Эрика Гарсию вместо Мареза. «Манчестер» обосновался у своих ворот и был вынужден играть на контратаках.

Сначала казалось, что с новой ролью футболисты гостей справляются. На 50-й минуте «Сити» разогнал контратаку, Де Брёйне вывел Стерлинга один на один с голкипером, а тот аккуратно перебросил Патрисиу и удвоил преимущество своей команды.

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Однако затем стало ясно, несмотря на удачный счёт даже ничья станет для «горожан» хорошим результатом. Под напором хозяев «Манчестер» не устоял уже через пять минут после забитого мяча. Адама Траоре пальнул издали и попал точно в нижний дальний угол – мяч залетел в ворота от штанги.

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Второй гол «волков» гости «придумали» сами себе. Менди позволил Траоре обокрасть себя в собственной штрафной, после чего испанец удачно прострелил вдоль ворот — передачу хавбека без проблем замкнул Хименес.

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За минуту до конца основного времени матча «Вулверхэмптон» ещё раз нашёл плешь в обороне гостей. Доэрти отыгрался в стеночку с Хименесом на линии чужой штрафной и точно пробил в дальний угол ворот.

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Спасти свою команду от обидного поражения уже в компенсированное время мог Стерлинг. Однако англичанин с опасного штрафного угодил в перекладину.



После окончания встречи у любого поклонника Гвардиолы мог случиться инфаркт. Команда Пепа упустила победу, ведя в счёте 2:0 к 55-й минуте, и владела мячом всего лишь 38 % времени.



Борьбы с «Ливерпулем» за кубок АПЛ от «горожан» уже точно не стоит ждать. Для начала «Сити» нужно разобраться в себе.